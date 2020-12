GTRVN-Jugend probierte sich im Schwarzlichtminigolf

Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 17:21 Uhr

Die letzte Aktion der Jugend des Gymnasial-Turn-Rudervereins Neuwied für das Winterhalbjahr sollte ein gemeinsames Minigolfen Anfang März in der Schwarzlichthalle sein.

Wer hätte gedacht, dass dies die vorerst letzte Aktion der Ruderjugend auf noch immer nicht absehbare Zeit sein wird?

Im „Schwarzlichtmilieu“ in Engers angekommen, wurden die elf Jugendlichen in drei Gruppen eingeteilt. Je nach Glück und Können brauchten einige Teilnehmer viele Versuche, andere schafften aber auch ein „Hole-in-one“. Nach der Spielzeit von 90 Minuten, in der alle vorhandenen 18 Bahnen bespielt werden konnten, waren sich alle einig, dass die Abschlussaktion allen viel Spaß bereitet hat. Der Wettkampfgedanke blieb außen vor, da es um das Gemeinschaftserlebnis ging.

Im Nachhinein waren die Organisatoren sehr froh, dem Rudernachwuchs zumindest einen würdigen Abschluss der Wintersaison geboten zu haben. Alle hoffen nun darauf, dass das Rudertraining auf Wied und Rhein bald beginnen kann und in jeglicher Hinsicht wieder ein Normalzustand einkehrt.