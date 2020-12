Erstkommunionfeier in traumhafter Kulisse

Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 10:18 Uhr

Acht Kinder feierten die Erstkommunion in der Kreuzkirchruine.

Zum Thema „Spuren Gottes“ konnte kürzlich für acht Kinder, bei traumhaftem Wetter, in der schönen Kreuzkirchruine in Melsbach, nun endlich die Erstkommunion gefeiert werden – bei Einhaltung der Corona-Vorschriften.

Dank Mitwirkung der Eltern und auch der Pfarrgemeinde St. Bonifatius wurde dieser Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis. Pfarrer Herbert Günter, im Ruhestand, feierte einen lebendigen Gottesdienst, in Zusammenarbeit mit den Gemeindereferentinnen Ursula Pyra und Petra Frey. Die musikalische Gestaltung lag in Händen von Jörg Rasbach und mehreren Sängern. An diesen Tag wird man sich immer gerne zurück erinnern.