CDU-Ortsverband Waldbreitbach sagt Danke und übergibt Schokoladen-Osterhasen

Als kleines Dankeschön zu Ostern, hat der CDU-Ortsverband Waldbreitbach Schokoladen-Osterhasen an die Freiwillige Feuerwehr und an den DRK-Ortsverein Waldbreitbach übergeben. Entgegengenommen wurden die Osterhasen von Timo Rams (Wehrführer) und Frank Hoffmann (Stellvertretender Wehrführer) sowie vom Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins, Michael Schmitz. ,,Für das herausragende Engagement in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, war es uns wichtig danke zu sagen. Es ist toll zu sehen, was hier ehrenamtlich geleistet wird“, so der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Waldbreitbach, Pierre Fischer.