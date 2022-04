Badminton-Club-Kolping unter neuer Vereinsführung

Die turnusmäßige Jahreshauptversammlung des Badminton-Club-Kolping (BCK) Heimbach-Weis 1960 fand unter den aktuellen Hygienevorschriften im Pfarrheim in Heimbach-Weis statt. Aufgrund von notwendigen Neuwahlen stand die diesjährige Versammlung wieder unter einem besonderen Fokus. Der amtierende Erste Vorsitzende Jasper Neese, der vor zwei Jahren die Vereinsführung übernommen hatte, stand nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Aus den vorgetragenen Berichten des Ersten Vorsitzenden, des Sportwartes, des Kassierers und des Jugendwartes kristallisierte sich immer wieder heraus, dass die Pandemie das Vereinsleben in den vergangenen beiden Jahren in allen Bereichen beherrschte und teilweise auch stark einschränkte.

Auch ist der Verein nicht zu Unrecht stolz auf seine Jugendabteilung, die trotz starken Einschränkungen im Bereich des Hallensportes und oftmaligem Trainingsausfalls sowie Hallenschließungen über 20 Kinder und Jugendliche zählen kann. Mit zwei Erwachsenenmannschaften ist der BCK darüber hinaus derzeit erfolgreich im Spielbetrieb des Badminton-Verband-Rheinland in der Rheinlandliga vertreten.

Die anschließenden Neuwahlen führten dann zu folgenden Ergebnissen: Torben Henz, bisheriger zweiter Vorsitzender, wurde vom Plenum zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Genau wie sein Vorgänger ist Torben Henz seit den Schülertagen aktives Mitglied des BCK und kennt die Strukturen des Vereins somit in- und auswendig. Der geschäftsführende Vorstand wurde um Manuel Büchler als neuen Kassierer ergänzt, der das Amt von Franz Pütz übernahm. Die wiedergewählte Geschäftsführerin Jacqueline Minz ergänzt den Vorstand. Mit Kyra Reuter als neue zweite Vorsitzende sowie Selina Haupt als Jugendwartin wurden zwei Vereinsmitglieder in den Vorstand berufen, die seit Schülertagen Mitglieder des BCK sind. Wiedergewählt wurden darüber hinaus Peter Bleidt als Sportwart und Claus Schröder als Presse- und Ballwart. Die Beisitzer Bärbel Ecker-Rust, Daniel Buchholz, Jörg Kahn, Michael Böttiger und Michael Kahn ergänzen genau wie die Kassenprüfer Jörg Schröder und Volker Schäfer und der Ehrenrat Gerd Schäfer, Norbert Kahn und André Haupt den Vorstand.