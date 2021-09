AWO Irlich besuchte Café Wolke 7

Da es ab der Linienbus Haltestelle in Leutesdorf bis zum Ziel für einige zu beschwerlich war, organisierte man Mitfahrgemeinschaften. So ging es dann nach Leutesdorf, um den sonnigen Nachmittag in dem neuen Café Wolke 7 zu verbringen. Durch die Anfahrt mit den PKW`s war der Fußweg nur ein paar Schritte. Die Teilnehmer hatten durch vorherige Reservierung Plätze im Freien gebucht. Der Empfang fiel sehr herzlich aus und sie konnten den Kaffee und Kuchen bei herrlichem Ambiente genießen. Gegen Abend ging es dann wieder gut gelaunt nach Hause.