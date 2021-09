Sitzsäcke und neue Bücher – Aktuelles aus der Bibo

Um so wichtiger war es der Arbeitsgruppe „Schulbibo und Leseförderung“ nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts den Schülern direkt schöne Momente in und um die Bibo zu ermöglichen. Ein erster Schritt dazu waren die LesePausen für die Klassen 5 und 6 während der Unterrichtszeit in der Bibo. Anlässlich dieser wurden große Kissen angeschafft, auf denen die Schüler während der Lesung bequem auf der Empore sitzen konnten. Ausgehend davon entstand die Idee, Sitzgelegenheiten zu schaffen, in denen jeder auch selbst gemütlich schmökern kann. Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins konnten fünf Sitzsäcke für die Bibo angeschafft werden. Hier kann man es sich nun in Freistunden, der Mittagspause oder auch den großen Pausen beim Lesen gemütlich machen.

Im Rahmen ihres Betriebspraktikums verbrachten zudem fünf Schüler der MSS 11 die zwei Wochen vor den Sommerferien in der Bibo und räumten auf, entstaubten Regale, sortierten Bücher und sichteten auch den Bestand. Im Rahmen ihres Praktikums fragten sie dabei in allen Klassen auch nach Bücherwünschen – und die Resonanz war riesig. Aus allen Jahrgangsstufen kamen zahlreiche Anschaffungsvorschläge. Diese wurden geprüft und letztendlich wurden fast 40 Titel bestellt. Klassiker wie „Der Hobbit“, Fantasyliteratur wie „Die Chroniken von Narnia“ oder auch die vor allem bei Jüngeren beliebten Geschichten vom „Lottaleben“ locken hoffentlich zahlreiche Schüler in die Bibo. Im Eingangsbereich sind alle Bücher ausgestellt und können ab sofort ausgeliehen werden. Leider konnten nicht alle Wünsche erfüllt werden – dafür reichte der Etat nicht. Aber viele Titel sind bereits für das laufende Schuljahr vorgemerkt. In der Bibo liegen zudem weiterhin Wunschlisten aus, in die Vorschläge eingetragen werden können.