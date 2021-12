Privaten Weihnachtsmarkt zugunsten des Hiba veranstaltet

Eine wirklich anrührende Idee setzte die Familie Grigat aus Betzdorf kürzlich in die Tat um: Sie schmückte ihren Garten und organisierte dort einen kleinen, privaten Weihnachtsmarkt für Freunde und Nachbarn. Der Erlös floss an den kreisweit tätigen Verein Hiba aus Wissen, der seit geraumer Zeit die Tochter der Familie begleitet. Eine Delegation des Vereins freute sich sehr, an dieser inklusiven Aktion teilnehmen zu können. Durch den Verkauf von Bratwürsten, Waffeln und Glühwein sowie selbst gemachten Seifen und Strickwaren kam am Ende die beachtliche Summe von 555 Euro zusammen.

Wer sich für die breitgefächerte Arbeit des Hiba interessiert, findet zahlreiche Infos auf der Homepage ww.hibaev-ak.de (unter anderem sucht der Verein neue Kollegen in der Verwaltung beziehungsweise in den Bereichen Schulsozialarbeit und Integration).