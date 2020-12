Ortsgemeinde Brachbach wurde mit Martinswecken versorgt

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 11:55 Uhr

Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion der Ortsgemeinde Brachbach (Ortsbürgermeister Steffen Kappes), Ortsgemeinde Mudersbach (Ortsbürgermeister Maik Köhler) und dem Bürgerverein Mudersbach (Vorsitzender Ulrich Merzhäuser).

An alle Kinder in den Kitas und Grundschulen in den Ortsgemeinden Brachbach wurden am Martinstag insgesamt rund 750 Martinswecken verteilt. Weiterhin erhielten die Bewohner des Altenheims in Mudersbach insgesamt 90 Martinswecken. So können wir auch in Zeiten wie diesen eine Tradition bewahren und den Kindern und älteren Mitbürgern eine Freude bereiten.