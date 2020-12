Weihnachtsaktion für arme Kinder und Familien in Rumänien unter Corona-Bedingungen

Ortsgemeinde Dieblich Ortsgemeinde Dieblich Ortsgemeinde Dieblich

Kürzlich wurden bei Familie Knapp 112 Weihnachtspäckchen, 109 warme Decken und eine große Menge warmer Bekleidung, Bettwäsche, Kinderkleidung und Spielzeug für arme Kinder und Familien in Balan, Rumänien, einer der ärmsten Regionen in den Karpaten abgegeben. In diesem Jahr konnte der Aktion „Ich schenk Dir was“ darüber hinaus eine Spendensumme von 2000 Euro zur Begleichung der Transportkosten überwiesen werden.

Der schon traditionelle Kuchenverkauf musste dieses Jahr pandemiebedingt ausfallen und so war es eine große, willkommene Unterstützung der Aktion, dass die Familien Künster-Escher, Dieblich-Berg, Mistelzweige und Familie Huber aus Dieblich Bastelarbeiten zur Verfügung stellten, die gegen eine Spende abgegeben wurden.

Der Aufruf zum Packen von Weihnachtspäckchen an den Kindergarten verhallte nicht ungehört, auch wenn die Kinder leider nicht in der Gruppe die Päckchen abgeben konnten. Eine unvermindert große Zahl von Bürger beteiligten sich auch in diesem Jahr engagiert und brachte neben den Hilfsgütern gepackte Schuhkartons zur Sammelstelle bei Familie Knapp und spendete überaus großherzig.

Die weihnachtlichen Gaben werden auch in diesem schweren Jahr wieder die Kinderaugen leuchten lassen, werden den Familien helfen durch einen harten Winter zu kommen und sind nötiger denn je. Ein besonders herzliches „Dankeschön“ allen Mitbürgern, die der Aktion wieder zu einem so großen Erfolg verhalfen.

Bericht von Familie Knapp