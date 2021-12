Team Staudenpflege der BUGA-Freunde Koblenz beendet die Gartensaison

Dank eines genehmigten Hygienekonzeptes und abgestimmt mit dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen konnte die Pflege der Beete im Schloss- und Festungspark ab Juni 2021 durchgeführt werden. „71 Mitglieder gehören unserem Team Bank- und Staudenpflege an. Um genau zu sein, arbeiten sechs Teammitglieder ausschließlich in der Bankpflege und 13 Mitglieder sind in beiden Bereichen tätig. Alle anderen Damen und Herren haben sich der Staudenpflege verschrieben. Die Teamleiter, Wolfgang Dreyer für den Bereich Staudenpflege und Friedhelm Gerber für die Bankpflege stimmen die Einsätze in den ehemaligen BUGA-Arealen mit dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen ab. Die fachliche und arbeitstechnische Beratung der Stadtgärtner ist sehr wichtig, denn unsere Mitglieder sind Hobbygärtner oder interessierte Gartenliebhaber. Die gedeihliche Zusammenarbeit ist für beide Seiten ein besonderer Mehrwert,“ berichtet Anna Maria Schuster, Geschäftsführerin der BUGA-Freunde Koblenz.

Die Pflegegänge in den Staudenbeeten finden in der Regel an drei bis vier Tagen pro Monat statt. Von Juni bis Mitte November war das Team Staudenpflege an 18 Tagen und das Team Bankpflege an zwei Arbeitstagen tätig. „Oft erreichen uns Fragen von interessierten Menschen, die gerne mithelfen möchten. Die häufigste Frage lautet, muss ich an allen Einsätzen teilnehmen und an jedem Arbeitstag während der gesamten Zeit mitarbeiten. Nein, dies ist nicht so. Jeder der mittun möchte, kann sich sein individuelles Zeitfenster und seinen Arbeitstag aussuchen. Wir freuen uns, über jeden, der sich beteiligen und den Rücken krumm macht und die Hände in die Erde stecken möchte. Jede Stunde Arbeitszeit ist wertvoll und sichert den Erfolg des gesamten Teams. Wer Interesse hat, mit Hand anzulegen in den Staudenbeeten oder bei der Bankpflege, ist herzlich eingeladen mitzumachen,“ sagt Anna Maria Schuster. Kontakt per E-Mail an BUGA-Freunde.Koblenz@gmx.de. Nun kehrt erst einmal die Winterpause ein. Die Arbeit in den Beeten ruht, aber die Planungen für das kommende Jahr beginnen jetzt. Das Team Staudenpflege möchte gerne mit Besonnenheit und aller Corona-bedingter Umsicht mit dem Frühjahrsputz in die Gartensaison 2022 starten.