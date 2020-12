Syna spendet an den Förderverein für die Förder- und Wohnstätten Kettig

Die Syna stellt jedes Jahr Spenden an gemeinnützige Vereine oder Organisationen zur Verfügung. In diesem Jahr ist bei der Vergabe der Spende in Höhe von 450 Euro die Idee entstanden, das Geld dem Förderverein zu Gute kommen zu lassen. Der Betrag wird zu 100 Prozent den Klienten der Förder- und Wohnstätten (FWS) für Ausflüge, Anschaffungen oder ähnliches, was sonst nicht zu finanzieren wäre, zur Verfügung gestellt. Dafür ein herzliches Dankeschön!