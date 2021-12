Päckchen auf große Reise geschickt

Unter dem diesjährigen Motto „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ der Aktion Kinderzukunft, deren Schirmherrin die Bundesministerin für Familie Christine Lambrecht ist, packten auch in diesem Jahr die Schüler des Eichendorff-Gymnasiums fleißig mehrere hundert Päckchen. So leisten die Koblenzer Schüler einen wichtigen Beitrag, um hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen – ganz im Sinne einer UNESCO-Projektschule.

Die Beteiligung des Eichendorff-Gymnasiums an der bundesweiten Aktion hat inzwischen traditionellen Charakter. Die Weihnachtspäckchen enthalten neben Geschenken, wie Schreib- und Malutensilien, Süßigkeiten und Spielsachen auch manchmal persönliche Grüße der Spender, so dass sich daraus auch Briefpartnerschaften entwickeln können. Die Päckchen gehen wieder in die Länder Rumänien, Bosnien, Herzegowina und die Ukraine, wo sie an Waisen- und Straßenkinder, sowie Kinder armer Familien in Heimen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und in Elendsvierteln verteilt werden. Der Dank gilt allen, die diese Aktion gerade auch in der jetzigen Corona- Pandemie unterstützt haben.