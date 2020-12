Neue Race Boards für Drachenboot & Ocean Sports

Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 10:41 Uhr

Die Abteilung Drachenboot & Ocean Sports des Post-Sportverein Koblenz hat sich zwei weitere hochwertige Makaio SUP Boards am Standort Koblenz–Metternich angeschafft.

Nach einer fachkundigen Beratung und Unterstützung von Wolfgang Mayr vom Kanuverleih Winningen erweitert das junge Ocean Sports Team sein Angebot um zwei schicke Race Boards für die Vereinsmitglieder.

In einer feierlichen Zeremonie am Vereinsgelände Rohrerhof konnte Spenderin Dr. Anke Schendera und Abteilungsleiter Axel Verhagen den Beisitzern Michael Bilo und Jan Giritsch die Boards feierlich übergeben. Nach fachkundiger Einweisung in die sieben goldenen SUP Regeln und dem Motto „Safety First“ können unsere Mitglieder den Sport und Spaß auf der Mosel in vollen Zügen genießen.

Eine Schnupperstunde kann regelmäßig montags ab 17.30 Uhr nach vorheriger Anmeldung unter der E-Mail-Adresse: sup@post-sv-koblenz.de kostenfrei gebucht werden.