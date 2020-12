Kuchenaktion der NBH überraschte viele Nachbarn

Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:58 Uhr

Mit selbstgebackenem Apfel- und Käsekuchen konnten Ingrid Lakotta und Jan Buchbender im Namen der Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd (NBH) über 20 Nachbarn in der südlichen Vorstadt erreichen und ihnen in diesen Zeiten den Tag versüßen.

Die überraschende Aktion zauberte ein Lächeln und Strahlen ins Gesicht der besuchten Mitbürger. „Süße Nahrung für mein Gemüt“, „Ich bin so dankbar, dass Sie an mich denken“ oder „Ein Lichtblick im derzeitigen grauen Alltag“ waren ein paar der positiven Reaktionen und Äußerungen. Mit dem Lastenfahrrad machten sich die zwei Überbringer des Leitungsteams der NBH auf den Weg durch die Vorstadt und verteilten den Kuchen, den Andrea Hofmann vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und Ingrid Lakotta gebacken hatten.

Das Lastenfahrrad ist auch ein zentrales (Transport-)Element der erweiterten Leistungen der NBH. Umweltfreundlich sollen zukünftig auf Vorbestellung notwendige Lebensmittel, Medikamente und Haushaltswaren ins Haus geliefert werden. So wird die bisherige Einkaufshilfe erweitert. Derzeit werden Flyer und Plakate aktualisiert und neugestaltet. Demnächst informieren diese dann über die „Zeitspenden“ der NBH zur Unterstützung der Südstadt-Nachbarn im Alltag.

Weitere Informationen finden sich unter www.facebook.com/NBHKoblenz oder sind über das NBH-Büro erfragbar. Erreichbar ist dieses mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 0261/914 40 40 und per E-Mail an nbh@sankt-josef-koblenz.de sowie außerhalb der Öffnungszeiten an nbh-koblenz@gmx.de.