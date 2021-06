Kajak-Starterkurs auf Abstand

FWV Vallendar FWV Vallendar

„Wie immer gestartet auf der Lahn fuhren wir nach Passage der unteren Lahnschleuse auf den Rhein und dort bis zu unserem Bootshaus in Vallendar zurück. Gut gelaunt trafen wir dort ein, um uns die bestellte Pizza schmecken zu lassen. Hoffen wir, dass wir uns demnächst wieder öfters und in größerer Runde treffen können. Die nächsten Fahrten sind bereits in Planung. Mehr Informationen über unseren Verein immer unter www.fwv-vallendar.de.“

Bericht von: Freier Wassersportverein Vallendar (FWV)