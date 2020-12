Digitale Karrieremesse der Universität in Koblenz fand Anklang

Unternehmen und Einrichtungen aus der Region trafen beim ersten digitalen Career Day der Universität in Koblenz auf zukünftige Absolventinnen aus unterschiedlichen universitären Fachbereichen.

Die Karrieremesse „Career Day – Gehe Deinen Weg!“ bot Arbeitgebern zum achten Mal eine Plattform, sich ihren zukünftigen Mitarbeitern vorzustellen.

Das digitale Angebot umfasste Workshops und Vorträge sowie ein breites und lange andauerndes Beratungsangebot von Unternehmen für Studierende. Das Event mit 28 Ausstellenden wurde von den diesjährigen Sponsoren CompuGroup Medical SE, DevFuture GmbH, Erhardt + Partner Group, SHD sowie 1&1 unterstützt.

Die zentralen Workshops befassten sich inhaltlich mit dem Schwerpunkt New Work, der Zukunft der Arbeit. Nadine Nobile, Geschäftsführerin von CO:X, gab Impulse zum Umgang mit dem fast schon tabuisiertem Thema Gehaltsvorstellungen und souveränen Reaktionen in Verhandlungsgesprächen. CO:X hat sich als auf die Begleitung von Unternehmen spezialisiert, um diese bei Veränderungs- und Zukunftsprozessen zu begleiten. Marion King von Les Enfants Terribles und mittwochs.online legte in einem zweiten Workshop den Fokus auf eine bessere und zeitgemäße Gestaltung der eigenen Arbeit. Sie zeigte anhand von Übungen, wie man eigene Konfliktfelder im Arbeitskontext konstruktiv angehen und selbstbestimmt gestalten kann.