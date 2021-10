Aktion Saubere Landschaft in der Verbandsgemeinde Vallendar

Nach dem Aufruf der Verwaltung hatten sich folgende Vereine, Schulen und Kindergärten angemeldet:

Evangelische Kita Mallendarer Berg

Karl H. Kirch, Wegepate S tädtischer Wanderweg 2

Wanderweg 2 Kita Haus für Kinder Vallendar

Hort der Kita Haus für Kinder Vallendar

Ratsmitglieder der Ortsgemeinde Niederwerth

Peter-Friedhofen-Grundschule Weitersburg

Yachtclub Vallendar

Musikverein Niederwerth 1922

Grundschule Vallendar

Möhnenverein Fidele Frauen 1952

Umwelt AG der Schönstätter Marienschule

Katholische Kita St. Peter und Paul, Urbar

Grundschule Urbar

Kath. Kita Pusteblume Weitersburg

Grundschule Niederwerth

Verkehrsverein Vallendar (VVV)

Durch die Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar wurden die Gruppen mit Müllsäcken und Einmalhandschuhen sowie einer Entsorgungsmöglichkeit unterstützt. Als kleines Dankeschön gibt es für alle Gruppen eine Urkunde zur Erinnerung. Zusätzlich hat die Kreisverwaltung einen Verpflegungszuschuss in Aussicht gestellt, der über die VGV Vallendar beantragt werden kann.

Unmengen an weggeworfenen Verpackungen, Flaschen, Eimer und Zigarettenkippen wurden von den vielen ehrenamtlichen Helfern gefunden. Gesammelt wurde unter anderem am Rheinufer, im Wambachtal, am Platz der Deutschen Einheit, an der Nord- und Südspitze von Niederwerth, am Städtischen Wanderweg 2, am Panoramaweg und rund um verschiedene Schul-, Sport- und Kindergartengelände.

Es wäre erfreulich, wenn sich auch im nächsten Jahr zahlreiche Gruppen an den „Dreckwecktagen“ beteiligen. Die Aktion „Saubere Landschaft“ findet dann wie gewohnt wieder im Frühjahr statt.