Bis 2026 leuchtet Rheinland-Pfalz politisch weiter in Ampelfarben. SPD, Grüne und FDP haben am Montag einen Entwurf ihres Koalitionsvertrags veröffentlicht, der 183 Seiten umfasst und die Pläne für die kommenden fünf Jahre offenbart. Was steht drin zum Thema ...