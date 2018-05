Noch läuft die Fußball-Bundesliga, und auch das Pokalfinale am 19. Mai steht noch aus. Doch viele Fans haben ihr Augenmerk längst auf die Weltmeisterschaft in Russland gerichtet, die am 14. Juni in Moskau angepfiffen wird. Wegen der großen Euphorie rund um eine WM wird in Hachenburg die Tradition des gemeinsamen Guckens der Spiele der deutschen Nationalmannschaft fortgesetzt. Neu dabei ist jedoch, dass neben der professionellen Agentur Okay Veranstaltungen (Herdorf) auch die beiden größten Vereine der Löwenstadt, der TuS und die Kirmesgesellschaft, an der Durchführung des Public Viewings im Burggarten beteiligt sind. Unterstützt wird die Aktion zudem von der Firma Orpa Veranstaltungs GbR aus Wahlrod.

Stadtbürgermeister Stefan Leukel ist froh, dass die Veranstaltung erneut stattfindet und sicherlich wieder viele Gäste anlocken wird. Die Anstoß- beziehungsweise Sendezeiten bei der WM sind nach Einschätzung und Erfahrung von ...

Lesezeit für diesen Artikel (286 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.