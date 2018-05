Weitwanderweg besteht seit zehn Jahren

Ein Westerwälder Geburtstagskind der Superlative – rund 235 Kilometer lang ist der Jubilar. Wunderschön grün nicht nur hinter den Ohren, unheimlich vielseitig und auf ganzer Strecke höchst attraktiv. Der Qualitätswanderweg Westerwaldsteig darf sich in die Riege der Top Trails of Germany, Deutschlands beste Wanderwege, einreihen. 16 wunderschöne Etappen, wo keine der anderen gleicht, und damit jede Menge Gründe, Wanderschuhe und Rucksack zu packen und diesen runden Geburtstag gebührend zu feiern. Vom Frühling bis zum Jahresende bieten sich zahlreiche Wanderangebote, den Westerwaldsteig, und damit auch den Westerwald, in der Schönheit seiner Jahreszeiten zu erleben.

Den Höhepunkt bildet das Westerwaldsteig-Geburtstagsfest am 1. Juli auf dem Hofgut Dapprich in Seck. Geführte Sternwanderungen starten morgens von Rehe, Rennerod und dem Wiesensee zum Zielpunkt Hofgut Dapprich in Seck. ...

