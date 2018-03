Vokalensemble 2000 begrüßt mit Gesang das Jahr

In der Herz-Jesu-Kapelle in Merkelbach haben die 18 Sänger des Vokalensembles 2000 unter der Leitung von Musikdirektor Wladyslaw Swiderski mit einem anspruchsvollen und sehr stimmungsvollen Konzert das neue Jahr begrüßt. Zahlreiche Zuhörer hatten sich in der Kapelle eingefunden, um dem abwechslungsreichen Programm des Männerchores zu lauschen.

Das Vokalensemble 2000 ist ein Auswahlchor, die Mitglieder kommen aus der Region. Unter der Leitung von Wladyslaw Swiderski traten die 18 Sänger in der Kirche in Merkelbach auf. Foto: Röder-Moldenhauer

„Rein muss das Herz eines Sängers sein“, hallte durch das Gotteshaus, als das Vokalensemble 2000 mit der „Weihe des Gesangs“ aus Mozarts Zauberflöte das rund eineinhalbstündige Konzert eröffneten. Dieses staffelte sich in mehrere Blöcke, die Moderator Christian Hählke unterhaltsam präsentierte. Dass die starken Stimmen des Ensembles mehr verbindet als der Gesang, bekräftigten sie mit Edward Elgars „Der Freundschaft Band“, bevor sie das mittelalterliche Weihnachtslied „Puer nobis nascitur“ anstimmten. Nach dem „Abendfrieden“ von Franz Schubert, dessen Kompositionen immer wieder gerne und gekonnt vom Vokalensemble 2000 vorgetragen werden, ging die Reise weiter über Georgien mit dem Volkslied „Suliko“ bis nach Russland, wo „Einsam klingt das kleine Glöckchen“.

Das Vokalensemble 2000 besteht als Auswahlchor nur aus gestandenen Könnern, die Sänger sind auf ihren Dirigenten Wladyslaw Swiderski eingeschworen und beherrschen ein breites Repertoire, das sie in Merkelbach zum Besten gaben. Nach einem Spiritual aus den USA, „All night, all day“, begeisterten die 18 Sänger mit einer gelungenen A-cappella-Version von dem Stück „Conquest of Paradise“ aus der Feder des griechischen Komponisten Vangelis, das als Einmarsch-Hymne des Boxers Henry Maske bei uns berühmt wurde.

Nach einer Pause, in der Moderator Christian Hählke die Geschichte der Schnee-Christina erzählte, wurde es weihnachtlich mit Stücken wie Beethovens „Hymne an die Nacht“, „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“, „Weihnachtsglocken“, dem „Trommellied“ und dem „Sterndrehermarsch“ aus der Schweiz. Der Höhepunkt des Konzertes war die Darbietung des Liedes „Jerusalem“, der „Erkennungsmelodie“ des Vokalensembles, bei der die Sänger von Susanne Kempf am Keyboard begleitet wurden: Ein Vortrag, der von den Zuhörern mit begeistertem Applaus honoriert wurde. Mit den beiden Zugaben „Stille Nacht“ und „Guten Abend, gute Nacht“ beendete das Vokalensemble ein gelungenes Konzert in Merkelbach.

Von unserer Reporterin Larissa Schütz