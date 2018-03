Vielfältiges Programm lockt an drei Tagen nach Herschbach

An drei Tagen gibt es in Herschbach jeden Menge Informationen rund um das Thema Holz. Das Programm im einzelnen:

In diesem Jahr ist der Westerwaldkreis Gastgeber der Westerwälder Holztage. Beteiligt sind die Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald. Foto: skw

Fachtag, Freitag, 4. Mai:

10.30 Uhr, Eintreffen der Teilnehmer; 11 Uhr Begrüßung durch Landrat Rainer Kaul, Bürgermeister Klaus Lütkefedder und Ortsbürgermeister Sven Heibel; 11.30 Uhr Ansprache von Staatssekretär Dr. Thomas Griese vom Umweltministerium; 12 bis 13 Uhr Vorträge, 13.15 bis 14.15 Speed Dating; 14.30 bis 15 Uhr Mittagspause; 15 bis 16 Uhr, Vorträge; 16.15 bis 17.15 Uhr Speed Dating; bis 19 Uhr Chill out. Ein Vortagsprogramm bietet Informationen über den innovativen Holzbau im und aus dem Westerwald. Die Themen sind Öffentliche Bauten aus Holz – einfach gemacht, Referent Hannsjörg Pohlmeyer, Holzbaucluster Rheinland-Pfalz; Pro Holz Westerwald – zusammen gezimmert, Referent der Zimmerer-Kooperative; Effizienz und Transparenz im Plus-Energiehaus – voraus schauen; Referent Christoph Schmidt, Huf Haus; Zeitgenössisches Bauen mit Holz- Holz trifft Metall, Referent Markus Holzbach.

Samstag, 5. Mai

10.30 Uhr Eröffnung der Holztage

mit Bürgermeister Klaus Lütkefedder und Ortsbürgermeister Sven Heibel; 12 Uhr Eröffnung des Barfuß-Erlebnispfads; 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr Harvester, mobiles Sägewerk und Brennholzproduktion im inklusive Pferderückearbeiten, Moderation: Revierförsterin Ute Hindorff und Revierförster Günter Müller; 15 Uhr Auftritt des Ausbildungsorchesters des Musikverein "Edelweiß" Salz; Wettsägen-Wettbewerb, "Walderlebnis-Rallye" mit Fühlkästen, Tierpräparaten am Stand von Landesforsten Rheinland-Pfalz, Motorsägenkünstler Bernd Euteneuer, Beratung und Information zu allen Themen rund um’s Holz; 13 bis 17 Uhr Kinderprogramm im Kindergarten und bei der Hüpfburg, Ganztägig Ausbildungstag "Deine Zukunft in der Holzwirtschaft" besonderes Angebot für Jugendliche: "Deine Zukunft in der Holzwirtschaft". Vortragsprogramm von 12 bis 15 Uhr in der Halle 3 unter anderem von Markus Holzbach über Zeitgenössisches Bauen mit Holz – Holz trifft Metall mit anschließender Führung durch den "Werkstoffübergreifenden Experimentalbau" des Herschbacher Sportvereins.

Sonntag, 6. Mai

10 Uhr Ökumenische Andacht; 11 Uhr Frühschoppen mit den Jagdhornbläsern Hoher Westerwald; Ausstellungsrundgang mit Landrat Achim Schwickert; 10 bis 17 Uhr Baumklettern für Kinder und Jugendliche; 11 bis 17 Uhr Kinderprogramm im Kindergarten und bei der Hüpfburg; 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr Harvester, mobiles Sägewerk und Brennholzproduktion im inklusive Pferderückearbeiten Moderation wie am Vortag; Wettsägen-Wettbewerb; "Walderlebnis-Rallye" mit Fühlkästen, Tierpräparaten am Stand von Landesforsten Rheinland-Pfalz; Motorsägenkünstler Bernd Euteneuer; 16 Uhr Holzversteigerung zugunsten sozialer Projekte in Herschbach; Vortragsprogramm von 12 bis 15 Uhr in der Halle 3. skw