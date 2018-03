Treffpunkt statt Leerstand: Haus erfreut Norkener

Leerstände und die Verödung von Gebäuden sind vielerorts ein Problem, gegen das die Gemeinden ankämpfen. In Norken wurde ein drohender Leerstand im Zentrum zu einem Treffpunkt für die Dorfbewohner. Als Haus der Begegnungen bietet die Immobilie, die die Ortsgemeinde für den Grundstückspreis erwerben konnte, heute Platz für Geselligkeit und Vereinsaktivitäten.

Norkens Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Wagner (links) und Burkhard Schütz vor dem Haus der Begegnungen. In der Kirchstraße im Ortskern ist ein Treffpunkt für die Vereine im Dorf und ein Platz für Veranstaltungen entstanden.

Foto: Larissa Schütz

Alles fing damit an, dass die Gemeinde Norken einen Bauplatz für einen Bauhof gesucht hat. Angebote gab es, die waren aber nicht zentral genug gelegen. Als Else Stinner, die ehemalige Besitzerin des heutigen Haus der Begegnungen, vor über vier Jahren verstarb, ergab sich für die Gemeinde eine überraschende Kaufoption. Eigentlich hatte die Eigentümerin ihr Haus zu Lebzeiten einer kirchlichen Stiftung vermacht. Die konnten mit dem Haus in Norken allerdings nicht viel anfangen. Ein von der Stiftung beauftragter Gutachter erklärte die eigentlich noch gut erhaltene Immobilie für abrissreif. Eine glückliche Fügung für die Gemeinde, die die rund 160 Quadratmeter Wohnfläche nebst Dachboden, Keller und einem großen Grundstück für den Grundstückspreis, also für knapp unter 40.000 Euro, erwerben konnte.

Die Abrissbirne war von Anfang an keine Option, wie Norkens Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Wagner berichtet. Das große Haus, das sich in bester Lage direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus, der Kirche und dem Kriegerdenkmal im Zentrum befindet, war einfach noch zu gut in Schuss. Außerdem bot das Grundstück ausreichend Platz für die Errichtung des neuen Bauhofes. Aus dem alten „Elsehaus“, wie es in Norken genannt wird, wurde das Haus der Begegnungen.

Heute füllen Vereine und Gruppen die Immobilie mit Leben. Die Stricklieseln nutzen einen der Räume regelmäßig, ebenso wie der Männergesangverein Kirburg-Mörlen-Norken und die Kirmesgesellschaft. Auch ein Skatklub soll bald in das Haus einziehen. Ein Archivar, der von der Ortsgemeinde beauftragt wurde, wird einen der Räume als Arbeitsplatz nutzen, unter anderem um die Dorfchronik fortzuführen. Außerdem findet im Haus der Begegnungen in unregelmäßigen Abständen ein öffentliches Dorfcafé statt. Die Einrichtung wurde zum größten Teil in ihrem Originalzustand belassen. Ein paar der Räume bekamen einen neuen Anstrich, in die Küche zogen ein neuer Herd, eine Spüle und ein Kühlschrank ein. Besonders die Räume im Erdgeschoss wirken gemütlich und heimelig. Damit das auch so bleibt, engagieren sich Helfer aus dem Ort im Haus, wie zum Beispiel Burkhard Schütz, der Reparaturen durchführt und immer wieder nach dem Rechten sieht.

Im Keller vom „Elsehaus“ befinden sich momentan alte Schätze, die später mal in einem kleinen Dorfmuseum ausgestellt werden sollen. Das soll auf dem großflächigen Dachboden entstehen, der vorher allerdings noch ausgebaut werden muss. Die gesammelten Gerätschaften und Werkzeuge von anno dazumal waren bereits 2012 auf der 750-Jahrfeier von Norken ausgestellt.

Die Außenbereiche des Hauses werden ebenfalls genutzt. Im Garten befinden sich zwei Hochbeete, die ab dem Frühjahr wieder von den Kindern der Grundschule und der Kita Norken bepflanzt und gepflegt werden, Obststräucher, eine Kräuterspirale und der Lutherbaum, der im vergangenen Jahr anlässlich des Reformationsjubiläums gepflanzt wurde. Auch eine der beiden geplanten Mitfahrerbänke soll direkt vor dem Haus der Begegnungen aufgestellt werden.

Von unserer Reporterin Larissa Schütz