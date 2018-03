Synode hat gewählt: Axel Wengenroth nun Chef des Dekanats Westerwald

Eine neue Leitung hat die Synode des Evangelischen Dekanats Westerwald gewählt. Die Synodalen der am 1. Januar fusionierten Dekanate Bad Marienberg und Selters haben in einer konstituierenden Tagung den Vorsitzenden der Dekanatssynode, den Dekan und einen neuen Dekanatssynodalvorstand (DSV) bestimmt.

Das neue Leitungsteam des Dekanatssynodalvorstandes (von links): Präses Bernhard Nothdurft, stellvertretende Präses Margit Limpert, stellvertretender Dekan Benjamin Schiwietz, Dekan Dr. Axel Wengenroth.

Foto: Dekanat

Nach einem gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Selters tagten die Synodalen in der Selterser Festhalle. Der kommissarische Vorsitzende, Michael H. Müller, und Selters Stadtbürgermeister Rolf Jung begrüßten die Teilnehmer. Zunächst legten die Synodalen per Wahl fest, dass der künftige Dekanatssynodalvorstand (DSV) aus 13 Personen bestehen soll, und bildeten einen fünfköpfigen Wahlvorstand. Für das Dekanamt stellten sich der Dekan des ehemaligen Dekanats Selters, Wolfgang Weik und der Gemündener Pfarrer Dr. Axel Wengenroth zur Wahl. Während einer Fragestunde wurden unter anderem der Umgang mit der Pfarrstellenbemessung, die evangelischen Kindertagesstätten, die Zukunft der Jugendarbeit, der Erhalt kirchlicher Gebäude, die Prädikantenarbeit, die Notfallseelsorge, ökologische und ökonomische Aspekte im Flächendekanat, der Umgang mit Mitarbeiterstellen, das Verhältnis zur Kirchenleitung sowie die spezifischen Führungsstile der Bewerber thematisiert.

In einer geheimen Wahl wurde Pfarrer Dr. Axel Wengenroth zum neuen Dekan gewählt. Der 54-jährige gebürtige Bad Marienberger ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2003 ist er Inhaber der Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Gemünden. Dr. Axel Wengenroth blickt seiner bevorstehenden Amtszeit als Dekan vor allen Dingen mit einem Gefühl entgegen: mit Zuversicht. „Dieser Begriff steht über der Vereinigung unserer beiden Dekanate, und diese Zuversicht empfinde ich, wenn Jesus Christus uns verspricht, dass er an allen Tagen bis ans Ende der Welt bei uns ist.“ Für den neuen Dekan ist das eine tröstende und gleichzeitig notwendige Einsicht. „Sie bewahrt vor Überheblichkeit, alle Probleme selbst in den Griff zu bekommen. Und sie schützt vor Kleinmut, damit wir nicht an Herausforderungen verzweifeln.“ Eine dieser Herausforderungen ist für Axel Wengenroth der drohende Pfarrermangel der kommenden Jahre: „Die spannende Frage ist nicht die nach der Zahl der Pfarrstellen. Sondern die, ob es uns gelingt, diese Stellen zu besetzen. Wir müssen uns bemühen, sie so attraktiv wie möglich zu gestalten.“ Wengenroth betonte: „Ich möchte im Team arbeiten. Denn geistliche Leitung heißt für mich, dass ich die Menschen besuche und mich vor Ort informiere, wie es ihnen geht.“

Als Nächstes stand die Wahl des Vorsitzenden der Dekanatssynode auf der Tagesordnung. Als Kandidat stellte sich der bisherige Präses des ehemaligen Dekanats Bad Marienberg, Bernhard Nothdurft, zur Wahl und wurde als erster Präses des neuen Dekanats Westerwald im Amt bestätigt. Obwohl die Vereinigung der beiden Dekanate viel Kraft gekostet habe, mache er gerne weiter, sagt der ehrenamtlich tätige Vorsitzende der Dekanatssynode. „Wir sind noch nicht fertig!“, sagt Nothdurft und nennt unter anderem den umfangreichen Umbau des Dekanatssitzes in Westerburg als eine Baustelle, die Kraft, Zeit und Geld kostet. Der 71-jährige Nothdurft ist verheiratet, zweifacher Vater und Kirchenvorstandsvorsitzender der Kirchengemeinde Neunkirchen.

Sein frisch gewählter Stellvertreter ist Benjamin Schiwietz. Er ist 37 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne. Das Amt des stellvertretenden Dekans ist eine halbe hauptamtliche Stelle. Mit der zweiten Hälfte wird Benjamin Schiwietz in der Kirchengemeinde Altstadt bleiben. Den neuen Dekanatssynodalvorstand komplettieren: Margit Limpert aus der Kirchengemeinde Wahlrod, die außerdem als stellvertretende Präses gewählt wurde, Dieter Eller aus Altstadt, Ute Flügel aus Westerburg, Ricarda Schneider aus Wallmerod, Ulrike Haude aus Ransbach-Baumbach/Hilgert und Dr. Frank Griess aus Hachenburg. Außerdem wurden als Pfarrpersonen Winfried Wehrmann (Wirges), Hilmar Lenz (Hachenburg), Swenja Müller (Schulpfarrerin Ev. Gymnasium Bad Marienberg) und Axel Elsenbast (Rennerod) in den DSV gewählt.