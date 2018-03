Stadt gerät bei Kita-Bau unter Zeitdruck: Europaweite Ausschreibung könnte Problem werden

Der Neubau einer Kindertagesstätte in Horressen ist beschlossen. Die beabsichtigte Eröffnung der Einrichtung im Sommer 2020 wird zeitlich jedoch zu einer Herausforderung für die Stadt Montabaur.

Auf diesem Grundstück neben der Waldschule Horressen soll die neue Kindertagesstätte St. Johannes mit drei Gruppen und einer Krippe entstehen. Bevor mit den konkreten Planungen begonnen werden kann, muss jedoch zunächst bei einer europaweiten Ausschreibung nach einem geeigneten Architekten gesucht werden.

Foto: Thorsten Ferdinand

Schon jetzt ist klar: Bis überhaupt ein Architekt mit der Planung des dreigruppigen Baus beginnen kann, werden noch mindestens viereinhalb Monate vergehen. Grund ist die inzwischen vorgeschriebene Ausschreibung des Auftrags in ganz Europa. Nach EU-Wettbewerbsrecht sind die Kommunen neuerdings auch bei der Auswahl eines Architekten dazu verpflichtet, sofern das voraussichtliche Honorar höher als 221.000 Euro ist.

Das Problem: Die alte Kindertagesstätte St. Johannes in Horressen ist schon seit November gesperrt, weil im Gebäude Schimmelbefall und möglicherweise gesundheitsschädliche Klebstoffe gefunden wurden. Bis zum Sommer ist die Kita nun provisorisch in der alten Waldschule untergebracht. Da diese aber demnächst abgerissen wird, steht voraussichtlich im Juni der Umzug in eine Containersiedlung an. Diese mobile Kita darf wiederum maximal zwei Jahre benutzt werden – so schreibt es das Landesjugendamt vor. Das heißt im Klartext: Bis zum Sommer 2020 muss die neue Kindertagesstätte auf dem Grundstück neben der Horresser Waldschule fertig sein.

Die europaweite Ausschreibung des Architektenwettbewerbs ist vor diesem Hintergrund nicht unproblematisch. Denn dabei sind ebenfalls Fristen einzuhalten. So muss der Auftrag beispielsweise mindestens 30 Tage veröffentlicht sein. Den nach einer ersten Auswertung ausgewählten Architekturbüros muss wiederum mindestens 30 Tage Zeit gegeben werden, um ein konkretes Angebot zu machen. Zwischendurch sind immer wieder auch die katholische Kirche als Träger der Kindertagesstätte und die kommunalpolitischen Gremien zu beteiligen. Wenn alles planmäßig läuft, könnte Anfang Juni der Auftrag erteilt werden, hieß es am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt.

Ein weiteres Problem ist die Definition der Kriterien, nach denen die Bewerber beurteilt werden sollen. In diesem frühen Stadium gibt es noch keinen Plan, wie die Kindertagesstätte genau aussehen soll – das muss das beauftragte Büro zunächst erarbeiten. Eine Auswahl, die ausschließlich den Angebotspreis berücksichtigt, macht bei einer Architektenleistung allerdings keinen Sinn, da sich die Höhe des Honorars nach der Größe des Auftrags richtet. Die Abweichungen zwischen den Architekturbüros können beim Preis deshalb nur gering sein.

Die Ausschreibung muss so gestaltet sein, dass der Bewerber mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis den Zuschlag erhält. Die Baukosten werden schätzungsweise circa 3,5 Millionen betragen. Da ein derartiges Vorgehen für die Montabaurer Neuland ist, hat sich die Stadt professionelle Hilfe geholt. Rechtsanwalt Gerald Webeler aus Koblenz erarbeitete im Auftrag der Kommune einen Architektenvertrag und definierte fünf Wertungskriterien, nach denen die Bewerber transparent beurteilt werden können – darunter zum Beispiel die Intensität der Bauüberwachung oder auch das Qualitätsmanagement der Bewerber.

Die Sorge, dass am Ende vielleicht ein portugiesischer oder polnischer Architekt den Zuschlag erhält, konnte Webeler den Ausschussmitgliedern nehmen. Das sei nach seiner Erfahrung nicht realistisch, da das deutsche Baurecht so komplex sei, dass es häufig schon an der Sprache scheitere. Zudem sei die Anfahrt für ausländische Bewerber oft zu weit. Hoffnung, dass es vielleicht doch etwas schneller geht, konnte der Fachmann den Montabaurern allerdings nicht machen. Das Ziel, den Auftrag Anfang Juni zu vergeben, sei bereits knackig, sagte Webeler auf Rückfrage der Kommunalpolitiker.

Zumindest wurde in der jüngsten Sitzung aber schon einmal das Gremium gebildet, das die Präsentationen der Bewerber sichten und bewerten wird. Es wird aus Vertretern der VG-Verwaltung, des kirchlichen Trägers, aller Stadtratsfraktionen und einem Mitglied des Horresser Ortsbeirats bestehen, beschlossen die Ausschüsse.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand