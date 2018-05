Die fünfte Gruppe in der Katholischen Kindertagesstätte ist eröffnet, wird übergangsweise aber in dafür provisorisch eingerichteten Räumen betreut. Damit können in der Kita nun 100, anstatt vorher 85, Kinder betreut werden. Die eigentliche Erweiterung müsse erst in die Bauliste des Bistums Limburg für das Jahr 2019 aufgenommen werden, erklärt Guido Göbel von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Montabaur.

Erste Gespräche haben die Ortsgemeinde, Vertreter des Bistums und der Kirchengemeinde St. Marien bereits mit einem Architekten geführt. Doch das exakte Raumprogramm müsse in weiteren Arbeitsgesprächen geklärt werden, so Göbel ...

Lesezeit für diesen Artikel (244 Wörter): 1 Minute, 03 Sekunden

