Niemand will Kiosk oder Café betreiben: Im Montabaurer ICE-Bahnhof herrscht weiter Leere

Im Montabaurer ICE-Bahnhof stehen die meisten Ladenflächen weiterhin leer. Auch die Eröffnung des Fashion-Outlet-Centers (FOC) vor anderthalb Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft hat im Bahnhofsgebäude keine Belebung gebracht. Es findet sich weiterhin niemand, der dort zumindest einen Kiosk oder ein Café betreiben möchte.

Während draußen das Leben pulsiert, herrscht im Inneren des ICE-Bahnhofs gähnende Leere. Seit mehr als drei Jahren gibt es in der Passage keine Einkaufsmöglichkeiten mehr.

Foto: Thorsten Ferdinand

Dies ist umso erstaunlicher, wenn man die Erfolgsgeschichte des Montabaurer Bahnhofs bei den Fahrgastzahlen betrachtet, die sich schon vor Jahren auf hohem Niveau stabilisiert haben. Gleichzeitig zog in den ICE-Park immer mehr Leben ein. Der kürzlich in den Ruhestand getretene Geschäftsführer der Westerwälder Wirtschaftsförderung, Wilfried Noll, hatte sich deshalb in der Vergangenheit stets optimistisch gezeigt, dass sich wieder Mieter für die Ladenflächen finden. Schließlich kommen dank des Outletcenters inzwischen auch tagsüber mehr Fahrgäste in Montabaur an.

Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass im Bahnhof lediglich zu Stoßzeiten reger Betrieb herrscht. Die meiste Zeit des Tages wirkt die Passage unterhalb der Gleise menschenleer und verlassen. Nur der Fahrkartenschalter der Deutschen Bahn lockt dort einige Kunden an. „Montabaur ist eben ein Pendlerbahnhof und kein Umsteigebahnhof“, betonen Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland und die Leiterin der Kreiswirtschaftsförderung, Katharina Schlag, deshalb unisono.

700 Quadratmeter Ladenfläche gibt es im Montabaurer ICE-Bahnhof. Die meisten Shops stehen aktuell leer. Vermieter ist die Deutsche Bahn.

Das große Ladenlokal auf der nördlichen Seite war bis zur Schlecker-Insolvenz 2012 ein Drogeriemarkt. Seit fast sechs Jahren werben dort allerdings nur noch Banner für den „Einkaufsbahnhof“. Weil im Jahr 2014 auch der Kiosk Sowieso den Betrieb einstellte, gibt es in der Passage inzwischen noch nicht einmal mehr einen Kaffee für die Reisenden. Für kurze Zeit testete die Westerburger Mühlenbäckerei den Verkauf von Kaffee und Backwaren aus einem mobilen Wagen vor dem Eingang zum Bahnhof. Doch selbst für wenige Stunden am Tag lohnte sich das nicht, wie Martin Jung damals im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Das Geschäft im ICE-Bahnhof ist nach dem täglichen Ansturm am frühen Morgen schon gegen 9 Uhr nahezu gelaufen.

Die Stadt und die Kreiswirtschaftsförderung stehen zwar weiterhin in engem Kontakt zur Deutschen Bahn. Ein Patentrezept, wie eine Wiederbelebung der Ladenpassage gelingen könne, haben sie im Moment aber nicht. Das FOC habe zwar durchaus dazu geführt, dass auch tagsüber einige Reisende am Montabaurer Bahnhof ankommen, hat Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland festgestellt. Doch die Leute halten sich nicht im Bahnhofsgebäude auf. Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben sei aus mehreren Gründen schwierig, ergänzt sie. Für Büros gebe es zu wenig Tageslicht. Für Gastronomiebetriebe sei unter anderem die steile Treppe zum Haupteingang ein Problem. Angestellte aus dem ICE-Park suchen sich in der Mittagspause lieber ebenerdig eine Verpflegungsmöglichkeit, zum Beispiel im FOC. „Die Treppe ist ein Hindernis“, sagt Wieland.

Die Kommune überlegt nun, ob man vielleicht mit einer Universität oder Fachhochschule kooperieren könnte, um kreative Studenten ein Stadtplanungskonzept für das Innere des Bahnhofs entwickeln zu lassen. Das wäre zumindest einen Versuch wert, meint Wieland. Zudem hat die Stadt Montabaur seit Dezember einen City-Manager, der sich ebenfalls Gedanken zu dem Thema machen wird. Im vergangenen Jahr hätte es für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Problem schlichtweg an Personal gemangelt, erläutert die Stadtbürgermeisterin. Die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Ladenpassage will Wieland jedenfalls noch nicht aufgeben.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand