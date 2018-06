Im Wohnpark Rothenberg in Hachenburg werden (vorerst) kein Abenteuerspielplatz für ältere Kinder/Jugendliche und auch kein Pumptrack (spezielle Mountainbikestrecke) errichtet. Dafür soll noch in diesem Jahr ein naturnaher Spielplatz für Kinder bis zwölf Jahre realisiert werden. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Der Rat ermächtigte den Bauausschuss, die dafür erforderlichen Garten- und Landschaftsarbeiten in einigen Wochen nach der Ausschreibung an den wirtschaftlich günstigsten Bieter zu vergeben. Für dieses Jahr sind für das Vorhaben 45.000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt.

Dem Beschluss des Rates war eine lebhafte Diskussion vorausgegangen. Auf der Grundlage eines Workshops mit rund 20 Kindern Anfang des Jahres hatte das Büro RU-Plan Redlin+Renz zunächst einen dreigeteilten Erlebnisspielraum ...

Lesezeit für diesen Artikel (302 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.