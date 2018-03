Närrisches aus Wäller Keramik: Ordenmachen ist fast wie Plätzchenbacken

Grau-Blau macht's, die Ranzengarde Grün-Gelb, das Kinderprinzenpaar und auch die Höhr-Grenzausener Möhnen Gräulich-Bläulich tun es jedes Jahr: Sie setzen auf den guten Westerwälder Ton und mögen es in der fünften Jahreszeit Grau-Blau. Anstelle von Blechorden verleiht der im Jahr 1950 gegründete Kannenbäcker Möhnenverein „Gräulich-Bläulich“ nämlich traditionell nur selbst gemachte Keramikorden. Und das ist jedes Jahr viel Arbeit, schließlich brauchen die Möhnen für ihre Sitzungen gut 230 Orden. Und alle werden von Hand selbst hergestellt – von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Orden. Das hat bei Gräulich-Bläulich Tradition. Unsere Zeitung hat mit den Möhnen über die Herstellung der Karnevalsorden gesprochen – und gelernt: „Ordenmachen ist fast wie Plätzchenbacken“, sagt Möhne Rita Naumann und fügt lachend hinzu: „Ich finde es fantastisch. Eigentlich kann das jeder Depp.“

In der Töpferei Girmscheid blaut Möhne Ellen Münster die Orden.

Foto: privat

Das macht Hoffnung: Seit gut 40 Jahren fertigen die Möhnen ihre Orden selbst. Hatte einst Luise Daum mit den Jahresorden aus Ton angefangen, so lag die Ordenmacherei gut 25 Jahre lang in Händen des Ehepaars Breiden. Für jede Saison wurden Gipsformen modelliert, in die der flüssige Ton gegossen wurde. Ein zeitaufwendiges Verfahren. Es dauerte Stunden, bis der Ton ausreichend getrocknet war, um aus den Förmchen gedrückt zu und anschließend geblaut zu werden. „Das hat Wochen in Anspruch genommen. Die Breidens haben enorm viel in liebevoller Heimarbeit geleistet“, würdigt Rita Naumann das Engagement der heute über 80-jährigen Kannenbäcker Karnevalisten.

Seit 2016 nun kümmern sich die vier Möhnen Rita Naumann, Marlies Zöller, Petra Vomberg und Ellen Münster um die Orden. „Marlies kann wunderbar zeichnen und macht die Entwürfe für den Orden. Dabei verarbeitet sie das Zugmotto. In diesem Jahr ist es Brasilien“, erzählt Naumann. Ist die Zeichnung gemacht, wird ein Stempel aus Kunststoff angefertigt. „Das ist wie ein Ausstechförmchen“, meint die Möhne schmunzelnd. Dann geht's los: „Wir nisten uns ein Wochenende in der Töpferei Girmscheid ein“, erzählen die Frauen. Der Höhr-Grenzhausener Handwerksbetrieb von Joachim und Gitta Ermert, der 1884 von Matthias Girmscheid gegründet wurde, ist bekannt für sein echt salzglasiertes Westerwälder Steinzeug. Und weil man sich gut kennt, dürfen die Möhnen in der Werkstatt die Karnevalsorden selbst herstellen. „Ermerts bereiten den Ton vor, stellen uns die Farbe und das Werkzeug“, ist Rita Naumann begeistert

Von einem Tonstrang werden etwa sechs Millimeter dicke Scheiben abgeschnitten. Dann wird der zuvor eingeölte Motivstempel in den Rohling gedrückt und mit einem Hammer leicht eingeklopft. „Das darf nicht zu fest sein, sonst geht der Orden beim Brennen kaputt“, erklärt Petra Vomberg. „Am Anfang produzieren wir viel Ausschuss, bis wir wieder das richtige Händchen haben“, erzählen die Möhnen. Einen Samstag stanzen die Frauen die Orden aus Ton aus. Nach dem Trocknen der Rohlinge werden die Löcher für die Kordeln nachgestochen, dann werden Rückseite und Ränder mit einem Schwamm geglättet, und schließlich wird mit Pinsel und Farbe geblaut. Die Salzglasur-Orden werden dann wie vor 134 Jahren in speziellen Öfen bei 1200 Grad gebrannt. Jeder Orden ist ein Unikat – oder ein Unikum, wie Rita Naumann lachend sagt. „Wir haben eine ganze Menge Ostereier produziert“, meint sie amüsiert. Trotz der vielen Arbeit wollen die Möhnen auch weiter ihre Orden „made in Westerwald“ herstellen. „Grau-Blau ist ein Markenzeichen unserer Region. Da ist es für uns selbstverständlich, dass auch unsere Orden aus Ton gemacht werden. Und die Leute wissen das auch zu schätzen“, sagt Rita Naumann und fügt hinzu. „Es macht so viel Spaß. Es ist erstaunlich zu sehen, dass auch Laien das schaffen.“ Wie Plätzchenbacken – halt nur für Karneval.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr