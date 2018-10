Viele Monate haben die beiden Westerwälder Werbeexperten und Messemacher Bernhard Freisberg aus Deesen und Tom Moog aus Nauort gemeinsam mit dem Ransbach-Baumbacher Rathaus geplant und organisiert. Am Wochenende ist es nun so weit: Die Gesundheitsmesse Sanara feiert am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, in der Stadthalle der Töpferstadt Premiere. 44 Aussteller und 32 Fachvorträge sorgen für ein breites Spektrum an medizinischen Themen. Messeschwerpunkte sind die klassische Schulmedizin ebenso wie Naturheilkunde, gesunde Ernährung, Diät, Bewegung sowie spirituelle und meditative Heilung – kurzum ein Rundumpaket zum Thema Gesundheit. Schirmherr der Sanara ist der Ransbach-Baumbacher Bürgermeister Michael Merz, der auch die Idee für die Gesundheitsmesse hatte.

„Unser Ziel war es, den Messebesuchern eine möglichst breit gefächerte Information zu geben, welche Angebote es im Westerwald im Bereich Gesundheit gibt. Dabei haben wir ein gutes Gleichgewicht zwischen traditioneller ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.