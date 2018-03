Freies Netz: Fußballfans sind jetzt auch im Wirgeser Stadion online

Fußballfans haben von jetzt an im Wirgeser Stadion freien Internetzugang. Die Verbandsgemeinde Wirges hat den Sportplatz am Heuss-Ring früher als ursprünglich geplant mit einem Hotspot ausgestattet. Bürgermeister Michael Ortseifen nahm den von der IT-Abteilung des Rathauses eingerichteten Hotspot nun offiziell in Betrieb.

Fußballfans haben jetzt auch im Wirgeser Fußballstadion freien Internetzugang. Eine Probe aufs Exempel machten jetzt (von links): Nico Zollmann, IT-Gruppe der VG Wirges, EGC-Vorsitzender Achim Wussow, Michael Beringer, Leiter der IT-Abteilung, Bürgermeister Michael Ortseifen und Stadtbürgermeister Andreas Weidenfeller. Foto: VG Wirges

Besucher von Sportveranstaltungen können damit ohne Kosten auf dem Sportplatz im weltweiten Netz surfen. Das Stadion ist neben dem Wirgeser Rathaus und den Grundschulen Wirges und Siershahn die vierte kommunale Einrichtung, die mit öffentlichem WLAN ausgestattet ist. Gut für die Bürger: Weitere öffentliche Einrichtungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

„Ich freue mich, dass den Fans der EGC Wirges und allen anderen Nutzern des Stadions nun ein freier Zugang ins Internet zur Verfügung steht“, betont Achim Wussow, Vorsitzender der Eintracht Glas-Chemie Wirges und der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat. Nutznießer des Hotspots am Stadion sind die Benutzer der benachbarten Grillhütte der Stadt Wirges. Stadtbürgermeister Andreas Weidenfeller konnte sich vor Ort überzeugen, dass der Hotspot des Fußballstadions auch den Außenbereich der Grillhütte abdeckt. „Dies ist vor allem ein Angebot an jugendliche Nutzer, die davon sicher gerne Gebrauch machen werden“, betont VG-Chef Ortseifen zufrieden.

Während das Rathaus über Leitungen mit einer Geschwindigkeit von 400 Megabit pro Sekunde verfügt, hat das Stadion zurzeit 16 Megabit pro Sekunde zu bieten. „Wir hätten gerne schnellere Leitungen gehabt und verhandeln darüber mit der Telekom“, sagt Michael Beringer, Leiter der IT-Abteilung und stellvertretender Büroleiter der Verbandsgemeinde. „Wenn 200 Stadionbesucher gleichzeitig den Hotspot anwählen, könnte es eng werden. Wir halten eine Leitung mit 100 Megabits pro Sekunde für notwendig und wünschenswert“, bekräftigt der IT-Leiter. Die Gespräche mit der Telekom werden das ganze Jahr andauern, so Beringer.

In seiner Oktober-Sitzung hatte der Wirgeser VG-Rat einstimmig beschlossen, die öffentlichen Gebäude der Kommune künftig mit freiem Internetzugang auszustatten. Die Maßnahme kostet die Verbandsgemeinde insgesamt rund 10.800 Euro. Ende 2017 wurden bereits die Grundschulen in Wirges und Siershahn mit WLAN ausgestattet: Während an der Theodor-Heuss-Grundschule in Wirges ein Zugangspunkt in Höhe des Lehrerzimmer eingerichtet ist, wurde in den Klassenzimmern und auf dem Schulhof ebenso wie an der Siershahner Overberg-Grundschule bewusst auf freies Internet verzichtet. Stattdessen sind in Siershahn zwei Zugangspunkte im Lehrerzimmer und in der Schulmensa geschaffen worden. Die Pfarrer-Giesendorf-Schule in Dernbach hat sich aus pädagogischen Gründen gegen Hotspots ausgesprochen, ebenso die Schulleitung der Theodor-Heuss-Realschule plus.

In der kommenden Woche soll ebenfalls das Wirgeser Hallenbad einen Hotspot erhalten, kündigt Beringer an. Die Leitungen haben hier eine Geschwindigkeit von 16 Megabits pro Sekunde, so Beringer. Im Anschluss folgen die Sporthallen in Wirges, Dernbach und Siershahn sowie das Feuerwehrgerätehaus in Wirges. Allein diese Maßnahmen schlagen mit rund 9700 Euro zu Buche, weil neben der Anschaffung der Hardware auch eine EDV-Verkabelung des Feuerwehrgerätehauses sowie die Anbindung der Sporthallen an das EDV-Netz der Schulen notwendig sind.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr