Während in vielen Betrieben über Fachkräftemangel geklagt wird, nimmt das Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds in Montabaur das Problem selbst in die Hand. Die Einrichtung führt immer wieder Migranten und Flüchtlinge an Pflegeberufe heran, um drohenden Lücken in der Personaldecke vorzubeugen. Gleich mehrere junge Leute mit Migrationshintergrund befinden sich derzeit in der Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Die Mehrzahl der überwiegend weiblichen Azubis kommt aus Osteuropa, neuerdings sind aber auch Flüchtlinge und Männer dabei, zum Beispiel ein 29-jähriger Eritreer, der aktuell ein Einstiegsqualifizierungsjahr (EQJ) in der Pflege absolviert.

Heimleiter René Pydd begreift die Zuwanderung in Zeiten des Fachkräftemangels als Chance. Er hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter mit Migrationshintergrund häufig etwas mehr Betreuung benötigen, um im ...

Lesezeit für diesen Artikel (372 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.