Seit wenigen Tagen ist die neue „Einkaufsmeile“ in der Hachenburger Saynstraße eröffnet. Die Mühlenbäckerei Jung aus Westerburg, gleich eingangs des Zentrums, konnte sich bereits am Osterwochenende über die ersten Kunden freuen, seit Dienstag beziehungsweise Mittwoch auch die Drogerie Rossmann und die Victoria-Apotheke. Am heutigen Donnerstag wird das Bekleidungsgeschäft Takko seine Pforten an neuer Stelle erstmals öffnen, ehe am nächsten Montag, 9. April, noch Ernsting's Family folgt. Damit sind bereits alle der auf zwei Seiten verteilten Ladenlokale, mit Ausnahme einer kleinen Fläche hinten links, belegt. Somit erfährt das Areal, auf dem sich ehemals das Unternehmen Gross & Sohn befand, eine erfolgreiche Wiederbelebung.

In den ersten Öffnungstagen waren nahezu alle der rund 90, mittig angelegten Parkplätze während der Geschäftszeiten ständig belegt. So groß war der Kundenansturm. Bei einer kleinen Befragung der Besucher ergab ...

Lesezeit für diesen Artikel (348 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

