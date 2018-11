Der Gemischte Chor „Freundschaft“ Elgendorf präsentierte am Samstagabend im heimischen Dorfgemeinschaftshaus ein abwechslungsreiches Chor- und Solistenkonzert. Dort gaben sich mit den Gastgebern unter Chorleiter Mario Siry und dem „Thalia“ Ebernhahn – Dirigent war an diesem Abend Dieter Kuch – zwei Gemischte Chöre die Ehre, während als Kontrastprogramm im positiven Sinne das Duo Sarah Pfaff (Gesang) und Marius Kaffine (Gitarre und Gesang) beim Freundschaftskonzert gastierte. Der MGV „Spätlese“ Ebernhahn erwies an der Spitze dem überlieferten Männerchorgesang mit traditionsreicher Literatur die Ehre. Musikalische Abwechslung war da von von Anfang an garantiert.

Der Vorsitzende der Gastgeber, Paul Kuch, der als Moderator die Gäste durch den Abend begleitete, machte vor großer Kulisse für den Chorgesang im Allgemeinen und für die „Freundschaft“ in eigener ...

Lesezeit für diesen Artikel (368 Wörter): 1 Minute, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.