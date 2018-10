Die Faszination der Berge – auch im Hunsrück und am Mittelrhein sind naturverbundene und sportlich ambitionierte Menschen infiziert mit diesem Bazillus. Ein Multivisionsvortrag mit dem Extrembergsteiger Hans Kammerlander in Liebshausen war der Beweis dafür. Der Bauunternehmer Volker Schmitt – ebenfalls ein Infizierter – hat den Südtiroler eingeladen. Innerhalb weniger Tage waren die 450 Karten ausverkauft. 5000 Euro aus dem Ticketverkauf und zusätzlich noch der komplette Gewinn aus dem Verzehr des Abends fließt an HELFT UNS Leben, der Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung.

Hans Kammerlander gehört zu den ganz Großen der Bergsteigerszene. 13 der 14 Achttausender hat bestiegen, dabei hat er Triumphe und Tragödien erlebt. Trotz allem verlor er nie seine Ursprünglichkeit, seine ...

Lesezeit für diesen Artikel (542 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.