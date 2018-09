Mit einem "Aufruf an alle Demokraten gegen AfD, Rassismus und Hetze" will heute in Emmelshausen ein parteiübergreifendes Bündnis aus dem gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis zum friedlichen, aber lauten Protest auf die Straße gehen. Der Demonstration ab 18:30 Uhr ging ein Friedensgebet voraus. Wir berichten von den Ereignissen in Emmelshausen.

Im Café Atempause in der Simmerner Straße in Emmelshausen trifft man sich regelmäßig zum ökumenischen Friedensgebet. Thema ist aus aktuellem Anlass natürlich Migration. Der Andrang war diesmal ungleich größer ... Im Café Atempause in der Simmerner Straße in Emmelshausen trifft man sich regelmäßig zum ökumenischen Friedensgebet. Thema ist aus aktuellem Anlass natürlich Migration. Der Andrang war diesmal ungleich größer ...

