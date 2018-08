Im diesjährigen sonnigen, heißen Sommer machten gehäuft tragische Todesfälle durch Ertrinken Schlagzeilen, verbunden mit Warnungen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) vor dem Baden in unbeaufsichtigten Freigewässern. Der Badespaß in Nahe, Rhein und Badeseen kann für Nichtschwimmer und ungeübte Schwimmer zur tödlichen Gefahr werden. Noch vor 100 Jahren ertranken in Deutschland jährlich etwa 5000 Menschen, im vergangenen Jahr waren es 404.

Jeder einzelne dieser tragischen Fälle ist einer zu viel, sagte Achim Haag, Bundespräsident der DLRG Deutschland, bei seiner Festrede zur 40-Jahrfeier der DLRG-Ortsgruppe Rheinböllen. Sie ist zwar nicht die älteste ...

Lesezeit für diesen Artikel (509 Wörter): 2 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.