Boppard bietet Wellness unter Bäumen

Premiere für eine neue Entspannungsmethode: Waldbaden heißt das Zauberwort, das am Mittelrhein und im Rhein-Hunsrück-Kreis erstmals angeboten wird.

Auf einem Parkplatz im Bopparder Mühltal wurde eine Hinweistafel zum Waldbaden aufgestellt. Von hier startet Kursleiter Dieter Monsieur mit der Teilnehmergruppe (von links): Revierförster Johannes Nass, TI-Leiter Stefan Rees, Dieter Monsieur und Forstamtsleiter Gerd Loskant. Foto: Suzanne Breitbach

Wellness unter Bäumen, den Alltag hinter sich lassen und sich eine Auszeit in der Natur gönnen. Das ist die neue Methode, um in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen. Nicht das Wandern steht dabei im Mittelpunkt, sondern das Sehen, Fühlen, Riechen, Wahrnehmen und Staunen unter Anleitung eines Kursleiters.

„Der Einfluss unserer Natur und besonders des Waldes auf uns Menschen ist weitaus größer als wir denken“, sagt Dieter Monsieur, zertifizierter Kursleiter für Waldbaden, der auch andere Entspannungsmethoden in seiner Praxis „Klang und Natur“ anbietet. In Kooperation mit dem Forstamt Boppard und der Tourist-Information Boppard bietet Dieter Monsieur diese neue Behandlungsweise zur Entspannung ein. Gerichtet ist das neue touristische Angebot an Wochenendurlauber und Einheimische, vor allem Menschen, die ihrem Geist eine Pause gönnen möchten. „Im Rahmen einer geführten Wanderung mit Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen erfahren wir, wie der Wald uns unterstützen kann, zu entschleunigen und zu entspannen“, sagt Kursleiter Monsieur.

Statt breiter gut ausgebauter Wanderwege verläuft die Route auf schmalen Pfaden über ein Teilstück des Kronprinzenpfades, passiert den Bach an der Himmelsleiter. Hier müssen 63 Stufen überwunden werden, bevor auf dem Plateau der Kursleiter mit seiner Gruppe eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Im Wald sitzen, an einen Baum lehnen, erinnern, träumen und die grüne Atmosphäre mit allen Sinnen aufnehmen – das bringt den Geist zur Ruhe, sagt Monsieur. Über den Elligweg geht es zum Startpunkt zurück zum Parkplatz „Waldbaden“.

„Aus touristischen und persönlichen Gründen ist das Waldbaden eine sehr schöne Ergänzung, den Wald anders zu erleben, nicht nur aktiv als Wanderer, sondern in der Form der Entschleunigung“, ist der Leiter der Tourist-Information Boppard, Stefan Rees, begeistert vom neuen Angebot. Ähnlich sieht es auch Forstamtsleiter Gerd Loskant, der sich darüber freut, dass mit dem Waldbaden der Entfremdung der Natur entgegengewirkt wird.

Waldbaden dient der Gesundheitsvorsorge, die in Japan unter dem Namen Shinrin-Yoku längst zum Standard gehört. Was in Japan seit den 80er-Jahren eine anerkannte Heilmethode ist, wird jetzt auch in Europa immer mehr praktiziert. Waldbaden bedeutet, die heilende Wirkung des Waldes und der Natur auf sich wirken zu lassen und in sich aufzunehmen. Beim Waldbaden wird Stress abgebaut und das Wohlbefinden der Teilnehmer gesteigert.

Das neue Angebot soll eine Alternative zum Wandern sein. Der Schlenderkurs beträgt drei bis vier Kilometer, die Route ist mittelschwer, mittlere Kondition und Trittsicherheit sind Voraussetzung. Veranstalter sind das Forstamt Boppard und die Tourist-Information Boppard.

Jeden Samstag, 14 bis 17 Uhr, von 5. Mai bis 3. November (außer 21. Juli, 18. August und 1. September) können sich Interessierte zum Waldbaden anmelden. Das Waldbaden findet bei jeder Witterung statt. Festes Schuhwerk und witterungsangepasste Kleidung sowie ein Erfrischungsgetränk werden empfohlen. Treffpunkt ist im Mühltal auf dem Parkplatz „Waldbaden“ an der Einfahrt zur Firma Getränke Weinand, Mühltal 102, in Boppard. Begrenzt ist die Teilnahme auf zwölf Personen.

Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung über www.klangundnatur.de, Tel. 06742/4952, oder bei der Tourist-Info Boppard, Tel. 06742/3888, www.boppard-tourismus.de

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach