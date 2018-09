Alarm in Oberwesel: Dachstuhl von Fachwerkhaus in Flammen [3. Update/Fotogalerie]

Aus unserem Archiv

St. Goar-Oberwesel

Im Oberweseler Niederbachtal ist am späten Mittwochnachmittag ein Fachwerkhaus in Brand geraten. In Oberwesel sollten Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen bleiben. Erst am frühen Morgen waren die letzten Glutnester gelöscht.