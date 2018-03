Zwangsversteigerung der Wiedperle: Höchstbietender plant in Roßbach Wohnungen

Aus unserem Archiv

Roßbach

Die Zwangsversteigerung des ehemaligen Altenpflegeheimes „Wiedperle“ in Roßbach ist so gut wie über die Bühne. Bei einem erneuten Termin am Neuwieder Amtsgericht haben sich zwei Interessenten ein Wettbieten geliefert. Am Ende stand ein Höchstgebot von 141.000 Euro.