Was tun, wenn das Gemeinschaftsleben im Wohnort einschläft und nur noch Langeweile übrig bleibt? Für Andrea Pizzato und Waldtraud Wilke-Kehl ist die Antwort klar: „Es muss wieder Schwung in die Sache kommen“, finden die beiden Dernbacherinnen, die nun mithilfe von Ortsbürgermeister Heinz-Rudi Becker eigene Ideen für ihr Dorf zünden wollen. Initiative Dernbach Ü 55 plus, so lautet der Arbeitstitel, unter dem nicht nur die Best-Ager unter den Dorfleuten angesprochen werden sollen, sondern bestenfalls die ganze Dorfgemeinschaft. Denn Letztere kommt auch nach Meinung des Ortschefs langsam zum Erliegen: „Unsere drei Kneipen haben zugemacht, es gibt keinen Laden mehr, und nur die Vereine sorgen noch für Zusammenhalt“, resümiert Heinz-Rudi Becker.

Andrea Pizzato und Waltraud Wilke-Kehl sind keine Ur-Dernbacherinnen, leben erst seit einigen Jahren in der Gemeinde und fanden es schwer, nach dem Zuzug Anschluss zu finden. „Einfach, weil es kaum ...

Lesezeit für diesen Artikel (369 Wörter): 1 Minute, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.