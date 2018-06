Wenn der Staat baut, will er seinem kulturellen Anspruch gerecht werden. Deshalb gibt es auch in Rheinland-Pfalz die Richtlinie, dass jedes, mit öffentlichen Geldern neu errichtete größere Gebäude mit „Kunst am Bau“ bereichert wird. Soweit die Theorie. In der Praxis hingegen kann Dieter Rollepatz nur mit dem Kopf schütteln. Mehr noch: Der Wirtschaftsberater des Neuwieder Zoos und Ehrenbürger der Stadt ist richtiggehend sauer über die Skulptur, die für die neue Südamerika-Halle ausgewählt worden ist. „Einfach unwürdig“, poltert er und schimpft: „Ich halte das für eine Beleidigung der Arbeit von Prinz Max.“

Denn „diese Blechkiste“, wie Rollepatz das Werk nennt, soll – passend zu der nach dem berühmten Forscher aus dem Neuwieder Fürstenhaus benannten neuen Halle – Prinz Max zu Wied ... Denn „diese Blechkiste“, wie Rollepatz das Werk nennt, soll – passend zu der nach dem berühmten Forscher aus dem Neuwieder Fürstenhaus benannten neuen Halle – Prinz Max zu Wied ...

Lesezeit für diesen Artikel (590 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.