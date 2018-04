Alle, die sich ein Aus für das Wiedtalbad in Hausen nicht vorstellen wollen, können aufatmen: Die Option, das Bad noch so lange zu betreiben, bis die technischen Anlagen den sprichwörtlichen Geist aufgeben, ist vom Tisch. Stattdessen hat sich bei den Fraktionen im Verbandsgemeinderat Rengsdorf-Waldbreitbach die Meinung durchgesetzt, dass auf das Bad nicht verzichtet werden kann. Mehr noch: Der zuständige Ausschuss ist sich laut Bürgermeister Hans-Werner Breithausen (SPD) einig, dass es keines weiteren Gutachtens bedarf, um die Frage zu klären, ob das Bad saniert oder ein neues Bad gebaut werden soll: „Die Tendenz geht nach der Besichtigung am Donnerstagabend ganz klar in Richtung Neubau.“

Aus Sicht des Bürgermeisters war es wichtig, dass viele Kommunalpolitiker das Bad mal aus der Nähe angesehen haben. Zudem kamen auch noch einmal wichtige Kennzahlen auf den Tisch: So bilanzierte ...

Lesezeit für diesen Artikel (528 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.