Vorschau: Verbandsgemeinde Bad Hönningen investiert für Nachwuchs

Ob man schon von einem Babyboom sprechen kann sei dahingestellt, fest steht aber: Bad Hönningen und Rheinbrohl liegen als Wohnort hoch im Kurs, speziell bei jungen Familien, die es vielfach aus NRW an den Mittelrhein zieht. „Hier sind die Grundstückspreise noch recht günstig und die Verkehrsanbindung ist gut“, sagt Reiner W. Schmitz, der als Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde derzeit den als Kreisbeigeordneten nach Neuwied abgewanderten Ex-Bürgermeister Michael Mahlert vertritt.

Im November gab es den ersten Spatenstisch, nun geht es an den Rohbau: Bis Oktober soll die neue kommunale Kita in Rheinbrohl fertig sein.

Rechnung trägt die VG dem mit dem Neubau einer zweiten kommunalen Kita direkt neben der bestehenden in Rheinbrohl (die RZ berichtete). Die Erd- und Fundamentarbeiten seien abgeschlossen. „Demnächst geht es an den Rohbau“, berichtet Schmitz. 1,9 Millionen Euro – abzüglich Zuschüssen von Kreis und Land – investiert der Kindergartenzweckverband in die viergruppige Einrichtung, die im Oktober fertig sein soll, doch damit wird der Neubau nicht lange das teuerste laufende Projekt bleiben.

Gut 2,8 Millionen Euro fließen nämlich ab dem Frühjahr in eine Maßnahme, über die sich ebenfalls nicht zuletzt Familien freuen dürfen: Die Römerwallhalle in Rheinbrohl, die hauptsächlich den Schülern der Realschule plus sowie Sportvereine nutzen, wird umfassend energetisch saniert und in Sachen Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht. „Dafür erhalten wir Fördermittel aus zwei Töpfen“, berichtet Schmitz. Der Bund bezuschusst die energetische Sanierung aus Mitteln des kommunalen Investitionsstocks (KI) 3.0, das Land die Modernisierung für den Schulsport an der vom Kreis getragenen Realschule. Die VG muss lediglich noch einen Restanteil von circa 600.000 Euro tragen.

„Die Halle wird bis auf das Grundgerüst entkernt. Die Bausubstanz ist aber noch gut“, erklärt Schmitz. Nachdem die Förderzusagen vorliegen, laufen die Ausschreibungen, und im April oder Mai könne mit den Arbeiten begonnen werden, so der Beigeordnete. Rechtzeitig zum Jubiläum im kommenden Jahr, wenn sich die Einweihung 1969 zum 50. Mal jährt, könnte die Halle im neuen Glanz erstrahlen.

Ebenfalls gut fünf Jahrzehnte alt und in die Jahre gekommen ist das System von Regenrückhaltebecken und Teichen, die im Tal in Richtung Waldbreitbach die Bewohner vor Überschwemmungen schützen, wie es sie 1969 zuletzt gegeben hatte. Eine Überprüfung des Sanierungsbedarfs stehe nun an und sei im Frühjahr Thema im VG-Rat, kündigt Schmitz an.

Weitere über KI 3.0 finanzierte Maßnahmen stehen an zwei Schulen an. An der Laurentius-Grundschule in Leutesdorf soll das Dach, an der Astrid-Lindgren-Schule in Rheinbrohl die Toilettenanlage saniert werden. In beide Projekte fließen jeweils sechsstellige Beträge. Geplant ist in diesem Jahr außerdem der Startschuss für den Neubau des Feuerwehrhauses in Leutesdorf. Und auch in die touristische Infrastruktur will die Verbandsgemeinde noch dieses Jahr investieren: Der derzeit arg holprige Radweg von Ariendorf nach Leubsdorf soll aufgewertet werden.

