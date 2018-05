Mit einem Vortrag erinnerten die Stadt Linz und der Förderverein der St.-Martins-Kirche an 800 Jahre Inkorporation der Martinskirche in das Frauenstift Gerresheim. Im Namen der Gastgeber gab Stadtarchivarin Andrea Rönz in St. Martin einen Einblick in die historische Verflechtung des Gerresheimer Stiftes mit der Stadt Linz und einer ihrer bedeutendsten Familien: von Rennenberg. Zu den engen Verbindungen zählen die Schenkung von Weingütern in „Linchesce“ von der Tochter (Regenbierg) des fränkischen Adeligen und Stiftsgründers Gerrich an das Kloster im neunten Jahrhundert sowie die „Einverleibung“ der Linzer Pfarrkirche in das Stift durch den Trierer Erzbischof Dietrich II. von Wied am 25. April 1217.

Im Anschluss an den Vortrag „800 Jahre Frauenpower in St. Martin“ über den Einfluss der adligen Damen des Gerresheimer Stiftes St. Margaretha auf die Linzer Kirche präsentierten Stadtbürgermeister Hans Georg ...

Lesezeit für diesen Artikel (405 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.