Sportlerheim renovierungsbedürftig: Gemeinde lässt Umkleideräume und Duschen renovieren

Die Gemeinde Großmaischeid will ihr Waldstadion aufwerten und den Nutzern bessere Bedingungen bieten. Ortsbürgermeister Uwe Engel teilte mit, derzeit seien Unternehmen damit beschäftigt, die Umkleideräume und die Duschräume im Sportlerheim zu renovieren.

Schön gelegen und modern ist das Waldstadion in Großmaischeid, das Sportlerheim (hinten) ist aber renovierungsbedürftig.

Foto: Ralf Grün

Mit der Einweihung des Kunstrasenplatzes im August 2012 wurde den Kindern, allen Sportlern (auch aus der VG Dierdorf) und besonders dem SV Maischeid eine Sportanlage zur Verfügung gestellt, die ausgezeichnete Trainings- und Spielbedingungen bietet. Gleichzeitig wurde damit die Grundlage dafür geschaffen, dass ein anspruchsvoller Schulsport, ergänzt durch einen qualitativ hoch wertigen Vereinssport, möglich ist.

Sicherlich ist das Großmaischeider Waldstadion nicht nur von der Lage her eine der schönsten Sportstätten weit und breit. Damit das so bleibt, wird die Spielfläche des Kunstrasenplatzes regelmäßig durch eine Fachfirma gepflegt und ist somit in einem einwandfreien Zustand. Die Umkleide- und Duschräume im sogenannten Sportlerheim sind nach jahrzehnterlanger Nutzung allerdings in die Jahre gekommen. Jeder Häuslebesitzer weiß, welche Renovierungsarbeiten nach bzw. in solch einem langen Zeitraum fällig werden.

Mittlerweile hat die Ortsgemeinde Großmaischeid die Aufträge für die Renovierung der Umkleide- und Duschräume erteilt und die Arbeiten sind in vollem Gange. Nur ein wenig Farbe auftragen, reicht hier allerdings nicht aus. „Es müssen sämtliche Fliesen von den Wänden entfernt und alle Leitungen erneuert werden“, , sagte Ortsbürgermeister Uwe Engel. „Eine grundhafte Sanierung ist hier absolut notwendig.“ Auch eine Entlüftung, die es vorher nicht gegeben hat, wird eingebaut und soll so die Schimmelbildung verhindern.

Wie viel Zeit diese Arbeiten in Anspruch nehmen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Jedoch sind alle mit den Renovierungsarbeiten beauftragten Firmen bemüht, dass die Arbeiten zügig vorangehen und dass der Fußballspielbetrieb in naher Zukunft wie gewohnt fortgesetzt werden kann.