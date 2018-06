Per Schulbus rechtzeitig in der Schule ankommen? Für die Rüscheider Kinder ist das laut Ortsbürgermeister Hartmut Döring immer noch ein Glücksspiel. Seit den Osterferien würden immer wieder Kinder an der Haltestelle stehen bleiben und müssten auf einen zweiten Bus warten (die RZ berichtete). Daran habe auch der Besuch einer Abordnung aus der Kreisverwaltung nichts geändert. Döring findet die Situation und die Informationslage immer noch „sehr widersprüchlich“. Bei der Kreisverwaltung hingegen ist von den Problemen nichts bekannt.

Schon im April haben in Rüscheid die Probleme mit dem Schulbus angefangen: Seitdem steuert statt eines leeren Einzelbusses ein schon mit Kindern besetzter Gelenkbus die Gemeinde an, augenscheinlich mit zu ...

