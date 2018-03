Als Bub von zehn Jahren eröffnete es ihm eine neue Welt des Wissens. Fast sieben Jahrzehnte später hat seine Leidenschaft für das „Volks-Lexikon“ der Rhein-Zeitung Manfred Müller aus Bad Hönningen ein Wiedersehen mit alten Bekannten beschert, die er lange aus den Augen verloren hatte. Der 77-Jährige ist in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es wenig Bücher gab. Doch als die RZ an Ostern 1950 den ersten Teil eines Nachschlagewerks zum Sammeln veröffentlichte, war sein Interesse geweckt. Jeden Tag heftete er die in der Zeitung erschienen Blätter in den vorgesehenen Bucheinband – bis Ende 1951 das Lexikon komplett war. Er habe „mit einem Mal Zugang zum Wissen der Welt“ gehabt, erinnerte sich Müller im vergangenen Jahr im Gespräch mit der RZ, an seine emotionale Verbindung zu dem Lexikon.

„Nach der Veröffentlichung klingelte bei mir mehrfach das Telefon, denn die RZ hatte den Artikel in einigen Ausgaben veröffentlicht“, berichtet der Bad Hönninger. Die meisten Anrufer seien alle Sammler der ...

