Rasselsteingelände: Engel übernimmt Heizkraftwerk komplett

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) auf dem Rasselsteingelände ist jetzt ganz in Neuwieder Hand: Wie der Geschäftsführende Gesellschafter Ralf Engel von der Unternehmensgruppe Flohr informiert, hat er die Anteile der Steag zum Jahresbeginn übernommen. Das Stadtwerke-Konsortium mit Sitz in Essen hatte bislang 51 Prozent gehalten. Zum genauen Kaufpreis will sich Engel nicht äußern, da die Partner Stillschweigen vereinbart haben. Er bestätigt gegenüber unserer Zeitung aber, dass es sich um eine Investition im zweistelligen Millionenbereich handelt.