Großbrand auf ehemaligem Rasselstein-Gelände: Neues Detail zur Ursache

Das Feuer wurde wahrscheinlich durch eine Fahrlässigkeit beim Rückbau an einer stillgelegten Veredelungsanlage ausgelöst, die Asas bereits an ein anderes Unternehmen verkauft hatte. Dieses Unternehmen war entsprechend für den Rückbau der Anlage zuständig. Hinweise auf einen persönlich Verantwortlichen haben sich bei den Ermittlungen der Polizei nicht ergeben. Bei dem Feuer war der Brandort so stark beschädigt worden, dass sich die Zündquelle nicht ermitteln ließ.

Der Großbrand war am 26. März 2021 ausgebrochen. Reinigungskräfte hatten eine Rauchentwicklung festgestellt und Alarm ausgelöst. Rund 350 Einsatzkräfte waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. hrö